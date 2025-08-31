Coroada por Natália Guimarães: quem é a vencedora do Miss Brasil Terra 2025

A miss é biomédica esteta e tem uma clínica. "Sou formada em biomedicina, fiz pós-graduação em saúde e estética, e amo trabalhar na área da beleza porque desde muito nova isso me encantou, pois podemos devolver a autoestima e amor próprio para as pessoas."

A modelo tem pouco mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. Ela está noiva de Alessandro Wakaad.

Além de defender o Brasil na 25ª edição do mundial Miss Terra, que deve acontecer em novembro nas Filipinas, Laila ganhou um prêmio de R$ 30 mil. Adelina Castro ficou em segundo como Miss Ar, recebendo R$ 20 mil, Debora Meretka, em terceiro, recebendo o título de Miss Água, com R$ 10 mil. Em quarto, Lorena Paiva, como Miss Fogo, com R$ 5 mil. A atual miss Brasil Terra é Josiane Viana. Ela mora atualmente na China.

O Miss Terra acontece anualmente desde 2001 e é conhecido por causas de sustentabilidade e meio ambiente. Na coroa usada para consagrar suas vencedoras, estão presentes joias que representam os elementos para a vida no planeta: fogo, água, terra e ar.

O Miss Terra é um dos concursos de beleza que são realizados no Brasil. O que Natália Guimarães venceu, em 2007, é o Miss Brasil.