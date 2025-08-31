Herdeira bilionária: quem é a princesa de Dubai que está noiva de rapper

A princesa de Dubai Sheikha Mahra, 31, está noiva do rapper French Montana, cerca de um ano depois do início do relacionamento, segundo o site TMZ. O rapper marroquino-americano chegou se relacionar no passado com Khloé Kardashian.

Conheça a princesa

Formada em relações internacionais, Sheikha Mahra é herdeira de parte de uma fortuna de US$ 4 bilhões, de acordo com a revista Forbes. Seu pai, Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, é o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, governante de Dubai e um dos homens mais ricos do Oriente Médio.

Sheikha é a mais popular das herdeiras de Maktoum. Ela chamou a atenção da imprensa internacional ao anunciar o divórcio do empresário Mana Al Maktoum, em um movimento raro para mulheres islâmicas. Os dois haviam se casado em 2023 e tiveram uma filha. Mana também pertence à família real dos Emirados Árabes Unidos.