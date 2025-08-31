Péricles desabafa sobre depressão: 'Tive vergonha, chorava até cansar'

Péricles, 56, revelou que passou por momentos de dificuldades devido a um quadro depressivo em que "só sabia chorar e dormir".

O que aconteceu

Cantor explicou vivenciou momentos "horríveis" ao passar "por um quadro estranho de depressão". "Passei pelo menos duas semanas em casa e eu só sabia chorar e dormir. Acordava, chorava até cansar, dormia de novo, e ninguém soube. E eu não fiz questão de falar porque tive vergonha", declarou durante participação no programa Lady Night (Multishow).

Xande de Pilares, que também participou do programa, contou que ficou "um mês trancado dentro do quarto" devido a depressão. "A gente está vivendo uma realidade no mundo de hoje com as redes sociais e ninguém perguntou por que, simplesmente julgaram ou apostaram que eu não iria dar certo, que na música eu não funcionaria mais, e aquilo de certa forma me atingiu. Eu fiquei um mês trancado dentro do quarto, não foi fácil, e eu superei porque tenho a música do meu lado. Então o resto foda***".