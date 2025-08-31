Péricles afirma ser bom de cama: 'Estou bastante satisfeito'

Péricles, 56, afirmou que está "bastante satisfeito" com sua vida sexual e seu desempenho na cama.

O que aconteceu

O cantor fez confissões íntimas durante a participação no programa Lady Night (Multishow). Ao ser questionado por Tatá Werneck se "está satisfeito" com a desenvoltura sexual, ele afirmou que sim. "Cara, eu tô bem satisfeito, mas muito satisfeito".

Xande de Pilares, outro convidado do programa, também disse estar contente com a vida conjugal. "Eu, particularmente, acho que estou fazendo direitinho até hoje".