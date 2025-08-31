Passa ou Repassa: pergunta sobre religião causa polêmica, e time se revolta

A influenciadora Patrícia Ramos ficou revoltada durante o quadro "Passa ou Repassa", apresentado por Celso Portiolli no Domingo Legal, neste domingo (31). Ela não aceitou a resposta para uma pergunta sobre religião.

O que aconteceu

Celso Portiolli fez a pergunta para o time amarelo, formado por Patrícia Ramos, Karin Hils e Júlia Oliver. "Baseado em seu formato, qual é o nome específico dado à cruz onde Jesus foi crucificado?", perguntou o apresentador.

Patrícia assumiu o microfone para responder. "Eu sou evangélica, né? Cruz do calvário", disse com convicção, enquanto a plateia reclamava que a pergunta era "marmelada" justamente pelo fato de a influenciadora ser cristã.