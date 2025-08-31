Juliana Paes é coroada rainha da Viradouro e reproduz foto de 2003

Juliana Paes, 46, e David Brazil, 56, reproduziram uma foto de 2003, quando Juliana Paes foi coroada pela primeira vez como rainha de bateria na Viradouro.

O que aconteceu

Após 17 anos longe do posto, a atriz foi novamente coroada em uma festa que aconteceu ontem na quadra da escola em Niterói. Os registros foram compartilhados nas redes sociais da artista.

David Brazil também marcou presença e decidiu reproduzir uma foto com Juliana Paes em sua primeira coroação. "Em 2003, euzinho estava lá na sua coroação como rainha da bateria da Viradouro."