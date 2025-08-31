Juliana Paes é coroada rainha da Viradouro e reproduz foto de 2003

Juliana Paes, 46, e David Brazil, 56, reproduziram uma foto de 2003, quando Juliana Paes foi coroada pela primeira vez como rainha de bateria na Viradouro.
O que aconteceu
Após 17 anos longe do posto, a atriz foi novamente coroada em uma festa que aconteceu ontem na quadra da escola em Niterói. Os registros foram compartilhados nas redes sociais da artista.
David Brazil também marcou presença e decidiu reproduzir uma foto com Juliana Paes em sua primeira coroação. "Em 2003, euzinho estava lá na sua coroação como rainha da bateria da Viradouro."
22 anos depois, olha nós aí de novo! Vai ser lindo, Juliana Paes! Brilha rainha maravilhosa! David Brasil
