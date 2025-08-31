Influencer que recusou participar de orgia sexual é achado morto em lago

O influenciador Ali Walker, conhecido como Ali Kingston University, foi achado morto aos 43 anos, em um lago em Londres, na Inglaterra.

O que aconteceu

Corpo de Ali foi encontrado sem vida no dia 11 de agosto. No entanto, a notícia da morte do influenciador foi divulgada agora pela imprensa britânica, reportou o Daily Mail.

Causa da morte de Ali não foi divulgada pela polícia inglesa. Os investigadores disseram que quando o socorro chegou ele já estava morto. Caso foi registrado como "inesperado, mas não suspeito".