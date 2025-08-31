Gusttavo Lima revela briga com Cristiano Araújo por música que virou hit

Diante da negativa, o compositor em questão aconselhou, mais uma vez, Gusttavo seguir com o projeto. Ele foi informado que, caso ele não gravasse "Lepo Lepo", Cristiano gravaria. "E meio que começou um leilão de música. Chegaram no Cristino e falaram: 'se você não gravar, o Gusttavo falou que vai gravar'. Causou uma confusão no caminho. Aí o Cristino me ligou e falou: 'pô Gusttavo, que história é essa que você tá querendo gravar minha música?'"

Durante a conversa, Gusttavo disse que tentou explicar que estavam fazendo uma "rifa" com a música. Ele disse que não gravaria, e aconselhou o mesmo a Cristiano. "Vamos deixar o cara [Márcio Vitor] explodir com a música".

E acabou que virou um inferninho nesse telefone sem fio. Nisso a gente discutiu ali, mas discussão de amigo. Ficou esse mal-entendido no meio do caminho

Gusttavo Lima sobre briga com Cristiano Araújo

Gusttavo tentou se encontrar com Cristiano quando voltou para o Brasil. Eles ficaram distantes, e nunca conseguiram se resolver pessoalmente depois do desentendimento. "A gente não se falou como deveria se falar, como dois amigos, como dois irmãos".

Revelação em sessão espírita

Ainda durante o papo com Piunti, Gustavo, falou que recebeu uma revelação no início de sua carreira por uma sessão espírita. "Teve um tempo em Goiânia que realmente o bicho pegou. Eu conheci um amigo aqui que inclusive morei na casa dele por um tempo. Ele era espírita e recebia o pessoal lá. (...) Eu era católico, sempre fui. (...) E a esposa dele sempre falava comigo: 'Por que você não faz uma experiência?'. E eu com muito medo, tinha 15 anos. Até que um dia eu resolvi acompanhar. E entrei na fila [para a sessão espírita]. Isso foi em 2007."