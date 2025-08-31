SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Em entrevista, Gusttavo Lima revela que recebeu previsão em sessão espírita

De Splash, em São Paulo
Gusttavo Lima durante conversa no canal de André Piunti
Gusttavo Lima durante conversa no canal de André Piunti Imagem: Reprodução

Gusttavo Lima, 35, disse que teve uma revelação no início da carreira por meio de uma sessão espírita. Ele falou sobre o tema durante conversa no canal do jornalista André Piunti.

O que aconteceu

Cantor relembrou que revelação veio em meio a dificuldades. "Teve um tempo em Goiânia que realmente o bicho pegou. Eu conheci um amigo aqui que inclusive morei na casa dele um tempo. Ele era espírita e recebia o pessoal lá. (...) Eu era católico, sempre fui. (...) E a esposa dele sempre falava comigo: 'Por que você não faz uma experiência?'. E eu com muito medo, tinha 15 anos. Até que um dia eu resolvi acompanhar. E entrei na fila [para a sessão espírita]. Isso foi em 2007."

Médium afirmou que havia algo 'muito grande' à espera de Gusttavo. "Tinha um mês que eu tava lá e começou a falar da minha vida. Isso me tocou muito. E disse que Deus estava me preparando algo muito grande. E disse que 'dentro de oito luas o sucesso, o sucesso vai chegar para você'. E foi impressionante. Não sei como é essa contagem de lua, mas em um curto espaço de tempo, a minha vida mudou tão rápido. Em 2007, eu era muito sonhador e trabalhador, então a primeira e a única experiência com o espiritismo foi essa, mas impressionante como depois passei a respeitar muito mais porque realmente me deixou alegre, me deu mais esperança."

Mudanças começaram após seis meses. "Não passou seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim. (...) Fui em um bar não quis entrar porque era muito chique e eu estava desarrumado. Fiquei dentro do carro de uns amigos nossos e tinha um violão no banco de trás. Eu peguei o violão e um bloco de notas e fiz "Revelação" em dois minutos".

Música foi parar na rádio duas semanas depois. "Foi como um reconhecimento para mim e achei que o caminho era esse, o da composição."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.