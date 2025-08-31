'Realizei meu sonho de beijar o Fábio Jr. e isso acabou com meu casamento'

'Onde ele ia, eu ia atrás'

A paixão pelo artista começou quando ainda era criança, na década de 1970. Na época, Fábio Jr. nem era conhecido como Fábio Jr. Antes de ser um nome consolidado na música brasileira, ele se apresentava sob o pseudônimo Mark Davis e cantava em inglês, apesar de assumir que não sabe o idioma até hoje.

Por não ter idade suficiente e permissão dos pais para ir a shows, ela se contentava em ouvir em casa o disco ''Don't Let Me Cry", que colocava para tocar todos os dias antes de dormir.

A primeira vez que viu o cantor pessoalmente foi aos 18 anos e, desde então, já foi a mais de 30 eventos dele. ''Onde ele ia, eu ia atrás'', contou a Splash. Até sua vida amorosa acabou sofrendo impactos: Andrea adiava a ideia de se casar na esperança de ser notada pelo ídolo.

E foi tocando músicas do Fábio Jr. que o ex-marido de Andrea conseguiu conquistá-la. Ele também era um admirador do artista, mas não tanto quanto ela.