Por que Bruce Willis vive separado da família após diagnóstico de demência?

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, rebateu as críticas que recebeu após dizer em uma entrevista que o ator está morando em uma casa separada dela e das filhas. O ator foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos.

O que aconteceu

Emma explicou, em entrevista ao especial da ABC News "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey ", que a iniciativa foi tomada para que o ator recebesse os devidos cuidados 24 horas por dia. Ela disse que foi "uma das decisões mais difíceis" que teve de tomar em sua jornada como cuidadora.