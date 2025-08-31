SplashUOL
Dança dos Famosos tem 'quase queda' de Bahls e plateia de pé: veja como foi

Colaboração para Splash, em Salvador
Dança dos Famosos: alfinetada, participante aclamada, suposto climão e mais
Dança dos Famosos: alfinetada, participante aclamada, suposto climão e mais Imagem: Reprodução/Globoplay

A repescagem da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, foi no ritmo de "rock retrô" e resultou na eliminação de Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme. Além das eliminações, a edição teve alfinetada, e participante aclamada pelo público.

Veja o que rolou

Dança dos Famosos: Lívia Andrade tenta fazer fofoca e é cortada por Luciano Huck
Dança dos Famosos: Lívia Andrade tenta fazer fofoca e é cortada por Luciano Huck Imagem: Reprodução/Globoplay

Lívia Andrade foi cortada por Luciano Huck ao tentar fazer uma fofoca sobre o suposto affair entre Allan Souza e Wanessa Camargo. A fala ocorreu em meio às apresentações da Dança.

A pessoa sai do Fofocalizando [SBT], mas o Fofocalizando não sai dela. Essa é a verdade.
Luciano Huck

O suposto climão repercutiu nas redes sociais:

Dança dos Famosos: Fernanda Paes Leme responde pergunta de Luciano Huck
Dança dos Famosos: Fernanda Paes Leme responde pergunta de Luciano Huck Imagem: Reprodução/Globoplay

Fernanda Paes Leme e Huck alfinetaram Dado Dolabella.Huck pediu a Fernanda para contar sobre a fofoca que está rolando nos bastidores do Dança. A atriz desconversou. Sem explicar o significado da expressão, Huck citou um "campeonato de xadrez". E continuou: "Quer que eu te conte o que está acontecendo?"

Sem falar abertamente, Fernanda, então, enfatiza o nome de Dado no meio de uma frase: "Eu acho que tem dado tudo certo." A plateia ri.

O público logo entendeu a indireta:

Nicole Bahls aclamada. A modelo foi elogiada pelo júri técnico: "Chora, Botafogo, chora! Primeira bailarina", disse Milton Cunha, citando a colega Ana Botafogo. Bahls também foi ovacionada pela plateia, que aplaudiu de pé. "Ai, que tudo. Ai, meu Deus, aguenta coração. Plateia, obrigada pelo carinho", agradeceu.

Nas redes sociais, os fãs elogiaram a apresentação da modelo:

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas da Dança dos Famosos
Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas da Dança dos Famosos Imagem: Reprodução/Globopolay

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca eliminadas. Fernanda se emocionou e agradeceu a experiência no programa e citou o colunista de Splash, Chico Barney —que afirmou que ela seria a campeã da edição. "Foi uma experiência incrível, eu estou bem emocionada. Eu não queria sair, eu fiz grandes amigos aqui e eu estou feliz de ter participado. Eu vou matar o Chico Barney."

Eu sei o quanto eu tinha a mais para dar nesse programa. Acho que foi uma coreografia muito difícil e é uma pena esse grau de dificuldade não ter sido levado em conta.
Fernanda Paes Leme

Cátia também agradeceu e elogiou Luciano Huck. "Você [Huck] está fazendo uma grande história e acho que a prova disso é esse elenco que você trouxe. Tem minha gratidão", falou Cátia.

Os fãs reclamaram sobre o resultado e apontaram uma "quase queda" de Nicole. Para alguns, o resultado foi injusto e não se baseou na qualidade técnica da apresentação:

