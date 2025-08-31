Dança dos Famosos tem 'quase queda' de Bahls e plateia de pé: veja como foi

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas da Dança dos Famosos Imagem: Reprodução/Globopolay

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca eliminadas. Fernanda se emocionou e agradeceu a experiência no programa e citou o colunista de Splash, Chico Barney —que afirmou que ela seria a campeã da edição. "Foi uma experiência incrível, eu estou bem emocionada. Eu não queria sair, eu fiz grandes amigos aqui e eu estou feliz de ter participado. Eu vou matar o Chico Barney."

Eu sei o quanto eu tinha a mais para dar nesse programa. Acho que foi uma coreografia muito difícil e é uma pena esse grau de dificuldade não ter sido levado em conta.

Fernanda Paes Leme

Cátia também agradeceu e elogiou Luciano Huck. "Você [Huck] está fazendo uma grande história e acho que a prova disso é esse elenco que você trouxe. Tem minha gratidão", falou Cátia.

Os fãs reclamaram sobre o resultado e apontaram uma "quase queda" de Nicole. Para alguns, o resultado foi injusto e não se baseou na qualidade técnica da apresentação: