Dança dos Famosos tem 'quase queda' de Bahls e plateia de pé: veja como foi

A repescagem da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, foi no ritmo de "rock retrô" e resultou na eliminação de Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme. Além das eliminações, a edição teve alfinetada, e participante aclamada pelo público.
Veja o que rolou
Lívia Andrade foi cortada por Luciano Huck ao tentar fazer uma fofoca sobre o suposto affair entre Allan Souza e Wanessa Camargo. A fala ocorreu em meio às apresentações da Dança.
A pessoa sai do Fofocalizando [SBT], mas o Fofocalizando não sai dela. Essa é a verdade.
Luciano Huck
O suposto climão repercutiu nas redes sociais:
Livia Andrade: "falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma hein Allan?"-- Tiago Pereira (@Tiagupereira) August 31, 2025
Luciano Huck: "a pessoa sai do fofocalizando, mas o fofocalizando não sai dela"
A referência à fofoca envolvendo o Dado dolabella e a Wanessa camargo.#Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/Jv9WnD7W7a
A LÍVIA ANDRADE MANDANDO INDIRETA PARA O DADO DOLLABELA KKKKKKKKKKKK AMEI! #DançaDosFamosos pic.twitter.com/lCdM62gfhV-- thiago (@httpsrealitys) August 31, 2025
Livia não cansa de ser inconveniente, o Allan matou ela com o olhar #Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/CKgfee6HCe-- bad girl (@tuiteiitt) August 31, 2025
Completamente desnecessária, Livia Andrade pesando o clima !-- Rithy (@eu_RithyComment) August 31, 2025
#Domingão#DancaDosFamosos
pic.twitter.com/a8RFlIvWQy
Fernanda Paes Leme e Huck alfinetaram Dado Dolabella.Huck pediu a Fernanda para contar sobre a fofoca que está rolando nos bastidores do Dança. A atriz desconversou. Sem explicar o significado da expressão, Huck citou um "campeonato de xadrez". E continuou: "Quer que eu te conte o que está acontecendo?"
Sem falar abertamente, Fernanda, então, enfatiza o nome de Dado no meio de uma frase: "Eu acho que tem dado tudo certo." A plateia ri.
O público logo entendeu a indireta:
Dado Dolabella virou chacota na Globo-- Rithy (@eu_RithyComment) August 31, 2025
"TEMDADO TUDO CERTO"
Kkkkkkkkk#DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/VangyVgNo0
o dado dolabella virou PIADA virou CHACOTA NACIONAL e eu acho pouco #DançaDosFamosos pic.twitter.com/jtx2mVHnNX-- anne (@dieckdman) August 31, 2025
Nicole Bahls aclamada. A modelo foi elogiada pelo júri técnico: "Chora, Botafogo, chora! Primeira bailarina", disse Milton Cunha, citando a colega Ana Botafogo. Bahls também foi ovacionada pela plateia, que aplaudiu de pé. "Ai, que tudo. Ai, meu Deus, aguenta coração. Plateia, obrigada pelo carinho", agradeceu.
Nas redes sociais, os fãs elogiaram a apresentação da modelo:
Essa apresentação da Nicole Bahls foi um espetáculo .#Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/nNzs40j6PX-- Daniel Martins (@OComunicativ0) August 31, 2025
Nicole Bahls inventou a Dança, nossa primeira bailarina #DancaDosFamosos pic.twitter.com/jaqCsmq2Rz-- CLEV (@humorbahls) August 31, 2025
nicole bahls mais uma vez ovacionada pela plateia do domingão e a mais comentada nas redes-- Caon (@caoncomenta) August 31, 2025
ter carisma é essencial, é a campeã do povo! #DançadosFamosos
pic.twitter.com/SIjqtIwiYB
Meu deus a @NicoleBahls é a pessoa mais legal do mundo de se assistir-- archangel michael (@mchlfrc) September 1, 2025
Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca eliminadas. Fernanda se emocionou e agradeceu a experiência no programa e citou o colunista de Splash, Chico Barney —que afirmou que ela seria a campeã da edição. "Foi uma experiência incrível, eu estou bem emocionada. Eu não queria sair, eu fiz grandes amigos aqui e eu estou feliz de ter participado. Eu vou matar o Chico Barney."
Eu sei o quanto eu tinha a mais para dar nesse programa. Acho que foi uma coreografia muito difícil e é uma pena esse grau de dificuldade não ter sido levado em conta.
Fernanda Paes Leme
Cátia também agradeceu e elogiou Luciano Huck. "Você [Huck] está fazendo uma grande história e acho que a prova disso é esse elenco que você trouxe. Tem minha gratidão", falou Cátia.
Os fãs reclamaram sobre o resultado e apontaram uma "quase queda" de Nicole. Para alguns, o resultado foi injusto e não se baseou na qualidade técnica da apresentação:
Justiça seja feita: A Nicole é carismática, mas ela quase caiu. A Fernanda Paes leme não. É isso...#Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/6PgpcAjtRx-- Tiago Pereira (@Tiagupereira) August 31, 2025
nunca que a Fernanda Paes Leme foi pior que o Richarlyson#DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/NgHfpogkjn-- Matheus (@matheuscaseca) August 31, 2025
A Fernanda paes leme saiu mas ainda jogou shade pros jurados que não levaram em conta a coreografia difícil KKKKK DIVA #DançaDosFamosos pic.twitter.com/JRuzOBpzOC-- tho.mas (@thmms7) August 31, 2025
Gente, pelo amor de Deus!!!!-- titia black urach (@titiasuspensa) August 31, 2025
Vários passos a Nicole igual um robô toda dura, vários passos ela NÃO dançou, é um absurdo a Fernanda Paes Leme ter perdido pra ela, no final, estava prevalecendo popularidade. Que maluquice!
