Climão? Lívia Andrade ensaia contar fofoca sobre Allan, e Huck corta

Lívia Andrade foi cortada por Luciano no Domingão com Huck, da Globo, ao tentar fazer uma fofoca sobre o suposto affair entre Allan Souza e Wanessa Camargo. A fala ocorreu em meio às apresentações da Dança dos Famosos.

O que aconteceu

Tudo aconteceu quando Ana Botafogo estava elogiando a dança de Allan, e Lívia se intrometeu. "Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma Allan?"

Luciano Huck quis entender e Lívia começou a explicar. "Ah, Luciano, você não está assistindo à novela mexicana depois do palco?"