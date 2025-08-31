Carlinhos de Jesus detalha doença: 'Penso no amanhã e começo a me apavorar'

Carlinhos de Jesus falou ao Fantástico sobre o diagnóstico que compromete sua mobilidade. Segundo o programa, o dançarino tem uma doença autoimune que inflama e danifica a bainha de mielina (camada protetora dos nervos), além de uma inflamação nos quadris e tendinite dos glúteos.

O que aconteceu

Carlinhos, que está usando cadeiras de rodas em algumas ocasiões, falou sobre como descobriu a doença. Há 3 anos, ele vinha sentido a perna direita perder força mas sem dor. Mas, em julho deste ano, a dor veio com força. Ele estava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, quando passou a sentir fortes dores que o impediam de andar. Quando retornou para casa, no Rio de Janeiro, precisou ser internado.