Burning Man: homem é achado morto em 'poça de sangue'

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto em uma poça de sangue no festival Burning Man na noite do último sábado (30). As informações são da NBC News.

O que aconteceu

Descrito como um homem branco adulto, ele foi encontrado deitado no chão. A investigação do Escritório do Xerife do Condado de Pershing aponta para um possível homicídio.

As autoridades encontraram o homem durante um ritual que acontece no festival. Uma grande escultura de madeira, conhecida como "Man", estava em chamas no centro do evento.