Relembre 9 atores de 'Terra Nostra' que já morreram

"Terra Nostra", novela de Benedito Ruy Barbosa, original de 1999, estreia amanhã, segunda-feira (1º), na faixa Edição Especial da Globo. A seguir, Splash relembra nove atores do elenco da trama rural que já morreram.

Raul Cortez

Ator, produtor e diretor, Raul Cortez interpretou Francesco Magliano, banqueiro que acolhe Giuliana (Ana Paula Arósio) no Brasil. Começou a carreira na TV no final da década de 1960 e fez inúmeras novelas e minisséries. Em 2004, retirou um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado. Faleceu em 2006 em decorrência do câncer, aos 73 anos.