Zoë Kravitz em triângulo amoroso inspirado em Madonna? Entenda a fofoca

Zoë Kravitz tem chamado atenção por sua vida amorosa muito bem aproveitada e movimentada. A atriz foi vista recentemente supostamente flertando com Austin Butler em Paris e, pouco depois, em clima amistoso com Harry Styles em Roma.

A jornalista Fernanda Braz Soares, então, reparou uma semelhança inusitada com a letra de "Justify My Love" — composta pelo pai de Zoë, Lenny Kravitz, para Madonna. Entenda mais dos flagras no vídeo acima.

Na música, Madonna canta "I wanna kiss you in Paris, I wanna hold your hand in Rome". Em tradução para o português, a frase é "quero te beijar em Paris, quero segurar sua mão em Roma". Assim como Zoë foi vista com seus supostos novos romances.