Zé Felipe surge com amiga de Ana Castela, e cantora reage: 'Sejam felizes'

Zé Felipe, 27, apareceu em uma foto ao lado de Duda Bertelli, 19, e dos amigos João Victor e Gabriel Vetuche, na 70ª Festa do Peão de Barretos.

O que aconteceu

A imagem chamou a atenção de Ana Castela, amiga de Duda, que deixou um comentário. "Aproveitem, sejam felizes! Que a vida é bem maior que a internet e a boca do povo."

O ex-marido de Virginia se apresentou na madrugada de hoje no palco Amanhecer e contou com a participação de Duda. Além de soltar a voz no Barretão, a jovem também bebeu tequila e trocou abraços com o cantor durante a exibição.