Novo affair? Zé Felipe canta com amiga de Ana Castela após carona em moto

Zé Felipe, 27, se apresentou, na madrugada de hoje, no palco Amanhecer, na 70ª Festa do Peão de Barretos. O show do filho de Leonardo trouxe hits de sucesso do artista e teve a participação de Duda Bertelli, 19, após rolêzinho de moto no Parque do Peão.

O que aconteceu

Duda assistia ao show de Zé Felipe em frente ao palco Amanhecer. Após abrir sua participação no evento, o artista avistou a jovem e a convidada a subir para cantar.

Além de soltar a voz no Barretão, a jovem também bebeu tequila e trocou braços com o cantor durante a exibição. A aproximação alimentou os boatos de um possível romance.