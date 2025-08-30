Val Marchiori visita Santuário de Aparecida e pede cura de câncer: 'Fé'

A empresária Val Marchiori, 50, foi ao Santuário Nacional de Aparecida após ter sido diagnosticada com câncer de mama.

O que aconteceu

Marchiori disse pontuou que momento é difícil. "Essa caminhada contra o câncer de mama não é fácil, mas eu creio que cada desafio é também uma oportunidade de fortalecimento. É no amor da minha família, no carinho dos meus amigos e na devoção que carrego desde menina que encontro a força para seguir", disse ela em legenda de vídeo.

Ela disse ser devota de Nossa Senhora de Aparecida. "Sou muito devota. O meu nome é Valdirene Aparecida Marchiori porque a minha avó colocou. Desde pequena fazíamos as festinhas da igreja para conseguirmos no final do ano vir aqui no Santuário. Vim pedir para ela me curar, para dar tudo certo na minha cirurgia, tirar isso de mim. Se eu puder ajudar as mulheres a não passar por isso. E ter muita fé. Porque Deus é um só, independentemente da religião. Vou voltar aqui curada e pagar a minha promessa."