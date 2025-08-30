Tadeu Schmidt surge com novo visual e revela que tem raízes em país europeu

Tadeu Schmidt, o apresentador do Big Brother Brasil, apareceu de barba em meio às férias antes de mais uma edição do reality, prevista para 2026.

O que aconteceu

No vídeo, Tadeu fala das seletivas dos futuros participantes do reality show. "Eu estou aqui viajando de férias, fora do Brasil, mas a equipe do BBB está viajando pelo Brasil fazendo um trabalho importantíssimo: a procura dos novos moradores da casa mais vigiada da TV brasileira!"

Tadeu também aproveitou para questionar os seguidores sobre sua localização. "Onde vocês acham que eu estou? Conseguem adivinhar?"