Sabrina Sato diz que pai passa por nova cirurgia: 'Já conversei com Deus'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sabrina Sato postou foto ao lado do pai, Omar, que está internado
Sabrina Sato postou foto ao lado do pai, Omar, que está internado Imagem: Reprodução

Sabrina Sato, 44, revelou que seu pai, Omar Rahal, 76, precisou passar por uma nova cirurgia, pouco mais de uma semana depois de ter retirado o pâncreas.

O que aconteceu

Sato postou foto abraçada ao pai no hospital e contou aos fãs que Omar será submetido a outra cirurgia. "Estou aqui no hospital acompanhando mais uma cirurgia do meu pai. Já conversei com Deus, entreguei nas mãos dele, e tudo o que precisa dar certo. Minha fé e minha energia são gigantes e não têm fim", escreveu.

Karina Sato, irmã de Sabrina, também postou foto com a família ao lado de Omar. Na imagem, tirada antes de Omar ir para o centro cirúrgico, aparecem além de Karina e Sabrina, o irmão delas, Karin e a matriarca da família, Kika.

Karina Sato postou foto com os irmãos e a mãe, Kika, ao lado do pai, Omar
Karina Sato postou foto com os irmãos e a mãe, Kika, ao lado do pai, Omar Imagem: Reprodução

Irmã de Sabrina chamou o pai de "nosso campeão". "Sua força, coragem e fé nos fazem mais unidos e fortes. Pediu nós cinco aqui, uma oração de mãos dadas, uma foto juntos e foi para mais uma luta. Te amamos, pai."

Omar foi operado na quarta-feira (20), quando precisou retirar o pâncreas. Na ocasião, Sabrina explicou que a internação do pai aconteceu de forma inesperada", e destacou que o genitor encara "a maior luta da vida" dele. A apresentadora, porém, não deu detalhes da doença do pai.

