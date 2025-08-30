Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 1/9 a 6/9

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.

Terça, 2 de setembro

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

Quarta, 3 de setembro

Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Jarbas planeja a festa-surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo. Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara.

Quinta, 4 de setembro