Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 1/9 a 6/9

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes. Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.

Terça, 2 de setembro

Candinho consegue dar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. Cunegundes volta ao sítio. Ernesto cai em armadilha das crianças. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.

Quarta, 3 de setembro

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita. Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro. Candinho e Dita declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.

Quinta, 4 de setembro