Série mostra como contrabando salvou vidas durante auge da epidemia de Aids

E, para ser sincero, as cenas mais ousadas não foram as de sexo, mas aquelas em que o coração dos personagens estava exposto: nos protestos, nos desabafos e nos profundos mergulhos na dor da epidemia e de suas consequências. Igor Fernandez

Igor Fernandez está no elenco da série da HBO Max Imagem: André Nicolau

Para o ator, fazer um jogador cercado pelo medo por ser gay nos 1980 foi o maior desafio de sua carreira. "Logo no início do estudo encontrei pouquíssima informação sobre jogadores de futebol que viveram com HIV e assumiram isso publicamente. Então, me apoiei em algo mais visível e que persiste até hoje: o preconceito dentro do esporte em relação à sexualidade. Incorporar o Caio, um homem completamente apaixonado tanto pelo Nando quanto pela profissão, transformou esse processo em um aprendizado tanto artístico, como ator no audiovisual, quanto social, como cidadão".

"História sobre vida e solidariedade"

Em conversa com Splash, o diretor Marcelo Gomes conta o que o público precisa saber para ver a série: "É uma história sobre pessoas que estavam saindo de uma ditadura militar pesada e que queriam viver. Uma juventude cheia de desejo de viver intensamente. É quando surgem os clubes LGBTQIA+ e as pessoas começam a se assumir em termos de sexualidade. Nesse momento, vem a epidemia terrível de Aids, que faz a sociedade ficar dez vezes mais conservadora do que já era. Essas ondas de conservadora vêm e vão... Essa história é linda. É sobre vida, liberdade e solidariedade".

Personagem de Bruna Linzmeyer, a comissária Leia vai ao encontro do que disse o diretor, garante a atriz. "Leila tem muito brilho e sustenta muitas coisas que estão desmoronando em volta dela, sem deixar a peteca cair. Ela se envolve em grandes loucuras fora da lei para proteger as pessoas que ela ama."