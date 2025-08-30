Série mostra como contrabando salvou vidas durante auge da epidemia de Aids

Estreia amanhã na HBO Max o primeiro episódio da série "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente", ambientada durante a epidemia de Aids no Brasil nos anos 1980 e 1990. Splash acompanhou as filmagens no primeiro trimestre de 2024 da produção com Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva e Igor Fernandez.
Como é a série
Dirigida por Marcelo Gomes e de Carol Minêm, a produção é inspirada na história real de comissários de voos que contrabandeavam AZT — único remédio usado contra a doença naquele momento. Na história que será contada em cinco episódios, tudo começa quando Fernando (Massaro), um comissário que testa positivo para o HIV, tem a ideia de contrabandear AZT para uso próprio. Aos poucos, porém, entende que o problema é muito maior do que sua própria saúde e que ele precisa pensar e agir pela comunidade.
A grande maioria das pessoas dizia que era um vírus exclusivamente dos homens gays, mas, na verdade, é um vírus absolutamente democrático e que pode infectar qualquer pessoa. É importante trazer esse assunto novamente para a sociedade para que, através da informação, as pessoas não só consigam viver melhor uma vez que estejam positivas, e também evitar a transmissão. Embora não haja cura, existe tratamento para HIV e Aids. Johnny Massaro
Igor Fernandez, que interpreta o jogador Caio, jogador de futebol gay e namorado de Fernando, concorda com o colega de elenco. "A série traz uma das maiores covardias do período crítico do HIV/AIDS: associar a doença a uma comunidade já marcada por diversos preconceitos. O vírus não escolhe sexualidade. Quem escolheu culpabilizar uma minoria, na verdade, prestou um desserviço, fazendo com que outras pessoas deixassem de se proteger por acreditar que apenas a comunidade LGBT+ estivesse em risco".
Trazer esse tema de volta, com informação e responsabilidade, é essencial para combater tanto o preconceito quanto o vírus. Igor Fernandez
Para Johnny Massaro, é importante a gente atualizar o que é viver com HIV hoje em dia. "Muitas pessoas não sabem, mas você pode viver com HIV e não desenvolver a Aids a partir do momento que você está em tratamento. A expectativa de vida de quem vive com HIV hoje é maior que a das pessoas que não vivem com vírus justamente porque têm um acompanhamento médico constante".
Cenas quentes
Os personagens Fernando e Caio protagonizam cenas quentes ao longo da temporada. "Todas as nossas cenas de sexo foram previamente coreografadas e muito bem construídas. Os movimentos foram ensaiados junto com a direção e a coordenadora de intimidade e, em conjunto, decidimos o que cabia ou não dentro do contexto do projeto".
E, para ser sincero, as cenas mais ousadas não foram as de sexo, mas aquelas em que o coração dos personagens estava exposto: nos protestos, nos desabafos e nos profundos mergulhos na dor da epidemia e de suas consequências. Igor Fernandez
Para o ator, fazer um jogador cercado pelo medo por ser gay nos 1980 foi o maior desafio de sua carreira. "Logo no início do estudo encontrei pouquíssima informação sobre jogadores de futebol que viveram com HIV e assumiram isso publicamente. Então, me apoiei em algo mais visível e que persiste até hoje: o preconceito dentro do esporte em relação à sexualidade. Incorporar o Caio, um homem completamente apaixonado tanto pelo Nando quanto pela profissão, transformou esse processo em um aprendizado tanto artístico, como ator no audiovisual, quanto social, como cidadão".
"História sobre vida e solidariedade"
Em conversa com Splash, o diretor Marcelo Gomes conta o que o público precisa saber para ver a série: "É uma história sobre pessoas que estavam saindo de uma ditadura militar pesada e que queriam viver. Uma juventude cheia de desejo de viver intensamente. É quando surgem os clubes LGBTQIA+ e as pessoas começam a se assumir em termos de sexualidade. Nesse momento, vem a epidemia terrível de Aids, que faz a sociedade ficar dez vezes mais conservadora do que já era. Essas ondas de conservadora vêm e vão... Essa história é linda. É sobre vida, liberdade e solidariedade".
Personagem de Bruna Linzmeyer, a comissária Leia vai ao encontro do que disse o diretor, garante a atriz. "Leila tem muito brilho e sustenta muitas coisas que estão desmoronando em volta dela, sem deixar a peteca cair. Ela se envolve em grandes loucuras fora da lei para proteger as pessoas que ela ama."
A série joga luz a um período sombrio da história e que é pouco falado, avalia Ícaro Silva. O ator pontua que a produção tem a missão de honrar o legado de todos os que partiram diante da omissão do estado e do preconceito que a Aids gerou "com muita violência" nos anos 1980 — e ainda gera. Apesar de ser uma infecção que pode contaminar qualquer pessoa, pessoas LGBTs foram estigmatizadas como portadoras da doença nos anos 1980 e 1990, por isso, pouco se fez para combatê-la a princípio.
A série leva consigo esse tema e tem essa missão. É uma série que conversa com muita gente que não se vê tão representada e fala do legado desses que foram, por muito tempo, invisibilizados e rejeitados na época. Tem um resgate do legado de muita gente da comunidade LGBTQIAPN+ que talvez estivesse aqui se não fosse a omissão e o preconceito.
Ícaro Silva
