'Mãe, compra Bobbie Goods?': MC de 8 anos viraliza com hits infantis

MC Bringel, 8, faz sucesso nas redes sociais após o lançamento de duas músicas: "Mãe, compra Bobbie Goods", e "Pai, compra Labubu Pra Mim". O primeiro hit já conta com 15 milhões de visualizações no YouTube, enquanto o segundo alcançou 3,3 milhões na mesma plataforma.
Quem é MC Bringel
Isaac, que usa o nome artístico MC Bringel, é filho de Cecília Bringel e Ricardo Nascimento. "Ele começou a cantar aos cinco anos. Ele sempre esteve envolvido em projetos sociais. Trabalho em uma ONG, e temos um coletivo chamado Extremo Sul Cultural. Outros MCs sempre o chamavam para cantar no palco com ele", afirmou Cecília em papo exclusivo com Splash.
Os dois principais sucessos de MC Bringel foram compostos por MC Farma. "Viramos amigos no Projeto Representa. Ele me disse que faria músicas que estourariam na voz do meu filho", contou o pai, Ricardo.
Tudo está acontecendo muito rápido, a nossa ficha ainda não caiu. Existem MCs que estão há 15 anos na estrada e não estourou com uma música. Aqui, ainda é tudo muito novo. Mas estamos felizes por toda a repercussão.
Ricardo Nascimento
Cecília comentou sobre o futuro da carreira do filho. "Ele sempre nos fala sobre o que gosta de fazer. Isaac também quer fazer teatro, além de gostar de contar. Nesse momento, vamos acompanhando o que ele está gostando de fazer. Ele vira outra criança quando está no palco."
Mesmo com o sucesso dos hits infantis, Ricardo destaca que a família zela pelos estudos de Isaac. "Temos um cronograma. Ele jamais falta na escola, não queremos atrapalhar os estudos. Esse é o principal. Quando marcamos um compromisso, é para antes ou depois da aula. Nossos produtores também estão focados nesta parte."
Ele ainda tem muito tempo para ser criança. Pensamos em dar um conforto para ele, colocando em uma escola particular. Ele gosta muito de estudar, então queremos dar o melhor e continuar investindo na carreira. Só Deus sabe o que vai acontecer no futuro.
Ricardo Nascimento
