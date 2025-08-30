Mãe de Ana Castela diz não tolerar inverdades sobre a filha: 'Sou bem leoa'
Michele Castela é uma mãe orgulhosa do sucesso de Ana Castela, 21. Ela sonhou com a vida artística e se realiza ao ver a filha fazendo sucesso a cada novo trabalho. Na 70ª Festa do Peão de Barretos, ela acompanhou Ana em quase todos os passeios e não escondeu a alegria ao ver a filha gravar a segunda edição do DVD "Herança Boiadeira - Rodeio".
Eu sonhei com isso. Eu clamei por isso. Esse sonho que a Ana vive hoje, eu sonhei com isso. Desde quando eu era criança, eu tinha sete pra oito anos, eu pegava um pedacinho de pau, colocava um limão no pedaço de pau e cantava. Então, hoje, ver a Ana desse jeito, eu clamei. Realizou meu sonho.
Michele Castela, em entrevista exclusiva para Splash
A mãe de Ana Castela se diz muito grata pelo carinho do público com a filha. Ela, porém, diz que vira uma leoa quando surgem mentiras sobre a vida da filha. "Agradeço a todos os fãs da Ana Castela, os fãs da nossa família. Eu quero agradecer do fundo do meu coração as pessoas que nos enviam coisas boas, comentários maravilhosos, que nos dão forças pra continuar".
Defendo ela de tudo. Dou uma segurada, tem que dar uma segurada, mas defendo, sim, sou bem leoa. Quando sai inverdade sobre ela, eu não aguento. Aí não dá, né? Aí quando sai umas verdades, a gente faz o quê Fica quietinha, né? Não vou me envolver, mas tem muitas inverdades que não dá pra gente ficar quieta. Ainda mais como mãe, né? Mãe é mãe. Mãe sendo mãe.
Michele Castela
Sucesso de Ana Castela, segundo a mãe, é uma vitória de toda família que se dedicou para ajudar a jovem a se tornar uma artista. "Vitória de uma longa caminhada. Todos os dias aprendendo um pouco mais, mas não é fácil. A caminhada não é fácil, mas a gente só tem dois caminhos, né? Desistir ou continuar e vencer. A gente não tem a opção de desistir".
A nossa é de caminhar e aprender cada dia mais, enfrentar as dificuldades. E a Ana tem feito isso com muito força e tem me dado muito orgulho.
Michele Castela
*O repórter viajou ao evento a convite da organização
