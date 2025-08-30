Mãe de Ana Castela diz não tolerar inverdades sobre a filha: 'Sou bem leoa'

A mãe de Ana Castela se diz muito grata pelo carinho do público com a filha. Ela, porém, diz que vira uma leoa quando surgem mentiras sobre a vida da filha. "Agradeço a todos os fãs da Ana Castela, os fãs da nossa família. Eu quero agradecer do fundo do meu coração as pessoas que nos enviam coisas boas, comentários maravilhosos, que nos dão forças pra continuar".

Defendo ela de tudo. Dou uma segurada, tem que dar uma segurada, mas defendo, sim, sou bem leoa. Quando sai inverdade sobre ela, eu não aguento. Aí não dá, né? Aí quando sai umas verdades, a gente faz o quê Fica quietinha, né? Não vou me envolver, mas tem muitas inverdades que não dá pra gente ficar quieta. Ainda mais como mãe, né? Mãe é mãe. Mãe sendo mãe.

Michele Castela

Sucesso de Ana Castela, segundo a mãe, é uma vitória de toda família que se dedicou para ajudar a jovem a se tornar uma artista. "Vitória de uma longa caminhada. Todos os dias aprendendo um pouco mais, mas não é fácil. A caminhada não é fácil, mas a gente só tem dois caminhos, né? Desistir ou continuar e vencer. A gente não tem a opção de desistir".

A nossa é de caminhar e aprender cada dia mais, enfrentar as dificuldades. E a Ana tem feito isso com muito força e tem me dado muito orgulho.

Michele Castela

*O repórter viajou ao evento a convite da organização