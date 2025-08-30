Lula declara luto de três dias pela morte de Luis Fernando Verissimo

Presidente destacou que Verissimo conseguiu descrever de forma bem-humorada a sociedade por meio da literatura, além de ter sido uma voz importante no combate ao autoritarismo. "Como poucos, ele soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo, e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Verissimo, e a todos os seus familiares".

Morre Verissimo

Luis Fernando Verissimo morreu após complicações de uma pneumonia. Segundo a assessoria do Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor estava internado, Verissimo morreu às 0h40 deste sábado (30). O velório será realizado hoje, às 12h, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

Verissimo lançou seu primeiro livro em 1973. "O popular: crônicas, ou coisa parecida" é uma coletânea de textos que ele havia publicado em jornais, acompanhados de desenhos feitos pelo próprio autor. Luis Fernando guardou uma cópia da primeira edição com uma dedicatória a si mesmo: "Para o autor dos meus dias e outras grandes obras? Um abraço, Luis Fernando. Porto Alegre, 11/12/73". O exemplar hoje faz parte do acervo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na capital gaúcha.

Publicou dezenas de livros ao longo da vida. Alguns dos títulos mais famosos são "A Mesa Voadora" (1982), "O jardim do diabo" (1988, seu primeiro romance), "As Mentiras que os Homens Contam" (2000) e "Comédias para Se Ler na Escola" (2001).