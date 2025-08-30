Morre Luis Fernando Verissimo: relembre as principais obras do autor

"Tenho um problema curioso, para um desenhista. Não sei desenhar. Isto não me impede de insistir com o desenho, apesar dos conselhos de amigos, das indiretas da família e de telefonemas ameaçadores", observa em As Cobras & Outros Bichos (1977). Na capa de O Popular (1973), avisava o leitor que o "culpado" pelos desenhos era ele mesmo.

Ed Mort e Outras Histórias (1979)

Inspirado no detetive Philip Marlowe do escritor americano Raymond Chandler, Ed Mort fez tanto sucesso na literatura que migrou para outras mídias. Nas tirinhas, o traço é do cartunista Miguel Paiva. Entre 1985 e 1990, a parceria gerou cinco livros: Procurando o Silva (1985), Disneyworld Blues (1987), Com a Mão no Milhão (1988), Conexão Nazista (1989) e O Sequestro do Zagueiro Central (1990).

Na TV, a interpretação é de Luiz Fernando Guimarães no especial Ed Mort - Nunca Houve uma Mulher como Gilda (1993), da Globo, e de Fernando Caruso no seriado Ed Mort (2011), do Multishow. No espetáculo Procurando o Silva (1993), quem interpreta o detetive que fez curso por correspondência e divide um escritório em Copacabana com 117 baratas e um rato albino é o humorista Nizo Neto e, no filme Ed Mort - Quem é o Silva? (1997), o ator Paulo Betti.

O Analista de Bagé (1981)

O personagem foi criado para o programa Viva o Gordo, apresentado por Jô Soares e exibido na TV Globo entre 1981 e 1987. Era um garçom mal-educado que trabalhava em um restaurante francês. Quando o humorista parou de interpretá-lo, Verissimo o transformou em livro. Em uma semana, a L&PM vendeu os 3 mil exemplares da primeira tiragem. Também virou quadrinhos, ilustrados por Edgar Vasques; peça de teatro, encenada por Cláudio Cunha; e estátua, esculpida pelo artista plástico Sérgio Coirolo.