Longe de Candinho? Celso muda destino de Samir em 'Êta Mundo Melhor!'

segunda-feira (1º) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir. Decidido a dar um destino diferente ao filho de Candinho, o malandro pede ajuda a Padre Lucas.
Ainda na segunda (1º), Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Ele está procurando o pilantra desde que ele apareceu para Anabela e Estela.
Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes.
Na cena seguinte, Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Incrédulo, Candinho confronta Cunegundes.
Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
