Leandra Leal admite ser 'nepobaby', mas justifica: 'Não sou acomodada'

Filha da atriz Ângela Leal, 77, Leandra Leal, 42, admite ser uma nepobaby, termo em inglês que se refere a uma pessoa famosa que alcançou a fama com a ajuda de familiares.
O que aconteceu
Em entrevista ao podcast "Conversa vai, conversa vem", Leandra falou sobre os privilégios de ser filha de uma mulher já famosa. Para ela, essa relação lhe abriu portas, mas isso não significa que a atriz não tenha consciência de seus próprios privilégios.
Nepobaby é ser filho de alguém famoso que seguiu a mesma carreira que você? Eu sou nepobaby! (risos). É possível alguém que é filha de uma atriz que é atriz também não ter isso? Gente, é a vida!
Leandra Leal
Apesar do título, muitas vezes usado de forma pejorativa, Leandra se descreve como uma profissional esforçada. "Trabalho pra caralho, estudei muito, estou comprometida. Não sou acomodada, não sou uma pessoa que senta nos meus privilégios. Pelo contrário! Sou consciente deles", disse.
Leandra ainda exaltou a relação com a mãe, que lhe criou sozinha. Para a atriz, Ângela teve um papel inspirador em sua vida, visto que era uma mulher "sem vergonha de ser ambiciosa e querer contar suas histórias". "Fui criada por uma geração de mulheres amigas dela, como Bete Mendes, Denise Dumont, Tamara Taxman, à frente do seu tempo mesmo, que não dependiam de ninguém."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.