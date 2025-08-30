Leandra Leal admite ser 'nepobaby', mas justifica: 'Não sou acomodada'

Filha da atriz Ângela Leal, 77, Leandra Leal, 42, admite ser uma nepobaby, termo em inglês que se refere a uma pessoa famosa que alcançou a fama com a ajuda de familiares.

O que aconteceu



Em entrevista ao podcast "Conversa vai, conversa vem", Leandra falou sobre os privilégios de ser filha de uma mulher já famosa. Para ela, essa relação lhe abriu portas, mas isso não significa que a atriz não tenha consciência de seus próprios privilégios.