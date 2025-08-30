SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Influenciador oferece dinheiro para Letícia Sabatella na rua: 'Agora não'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Letícia Sabatella foi parada por um influenciador na rua, que fazia um vídeo oferecendo dinheiro para as pessoas. Ele não parece ter reconhecido a atriz.

O que aconteceu

O vídeo foi publicado na conta de Ilan, dono do perfil "NextlevelDJ". Ele possui quase 10 milhões no TikTok, e costuma abordar pessoas na rua propondo diversos desafios em troca de dinheiro.

No caso do vídeo em que Letícia aparece, o rapaz aborda a atriz lhe oferecendo R$ 200. Em troca do valor, ela teria que tirar toda a sua maquiagem.

Surpresa, Letícia parece não ter entendido muito bem do que se tratava. Ela responde, educada e com um sorriso sem graça: "Ai, que susto. Não, agora não. Outra hora".

Nos comentários da publicação, internautas ficaram surpresos com o fato do rapaz não ter reconhecido a atriz. O vídeo já conta com mais de 5 milhões de visualizações.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.