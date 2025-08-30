Grávida, Juju Ferrari é internada e mostra bumbum após infecção

Juju Ferrari, 39, mostrou como ficou o seu bumbum e tranquilizou os fãs após uma infecção causada pelo uso de hidrogel no local.

O que aconteceu

A modelo, que está grávida de cinco meses, segue internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, desde a última terça (26). Nas redes sociais, a assessoria atualizou o estado de saúde para a imprensa.