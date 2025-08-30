Gloria Gaynor, de 'I Will Survive', faz doação para partido de Donald Trump

A cantora Gloria Gaynor, 81, fez uma doação de cerca de R$ 119 mil para partidos ligados a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A contribuição foi registrada pela Comissão Eleitoral Federal (FEC).

O que aconteceu

O envolvimento de Glória com os republicanos veio após ela ser escolhida para ser homenageada. Ao lado de Sylvester Stallone e a banda KISS, ela vai receber o Prêmio Kennedy, uma honraria dos Estados Unidos que exalta artistas que fizeram participações importantes no país.

Apesar de protestos de fãs nas redes sociais, para que ela não aceitasse participar do evento, Gloria confirmou que iria. "Minha esperança é que, ao aceitar esta homenagem, eu possa dar continuidade ao fenômeno inspirador que começou com 'I Will Survive'", disse a cantora em um comunicado enviado ao Daily Mail, citando um dos maiores singles de sua carreira e que é justamente usado pela comunidade LGBTQIA+.