Georgina ostenta aliança milionária de noivado com Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, 31, ostentou a aliança de noivado cravejada de diamantes que ganhou de Cristiano Ronaldo, 40.

O que aconteceu

Georgina posou abraçada a Cristiano e deixou em evidência o anel luxuoso. A foto foi compartilhada em seu perfil no Instagram neste sábado.

Cristiano pediu Georgina em noivado no dia 11 de agosto. Na ocasião, o jogador português fez o pedido acompanhado por um anel com um diamante central que possui entre 25 e 35 quilates, segundo a revista People.