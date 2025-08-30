SplashUOL
Georgina ostenta aliança milionária de noivado com Cristiano Ronaldo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Georgina Rodríguez ostentou aliança milionária de noivado com Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez ostentou aliança milionária de noivado com Cristiano Ronaldo Imagem: Reprodução

Georgina Rodríguez, 31, ostentou a aliança de noivado cravejada de diamantes que ganhou de Cristiano Ronaldo, 40.

O que aconteceu

Georgina posou abraçada a Cristiano e deixou em evidência o anel luxuoso. A foto foi compartilhada em seu perfil no Instagram neste sábado.

Cristiano pediu Georgina em noivado no dia 11 de agosto. Na ocasião, o jogador português fez o pedido acompanhado por um anel com um diamante central que possui entre 25 e 35 quilates, segundo a revista People.

Anel está avaliado em R$ 27 milhões. Essa análise do preço foi feita pelo especialista Tobias Kormind para a People.

Cristiano Ronaldo e Georgina estão juntos há nove anos, mas o pedido de noivado só foi feito agora. Os dois são pais de Bella Esmeralda e Alana Martina. O atleta ainda é pai de Cristiano Ronaldo Jr., Eva e Matteo, frutos de barrigas de aluguel.

