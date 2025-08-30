Filho de Faustão faz declaração ao pai com fotos da família: 'Amor'

João Silva, o filho de Faustão, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao apresentador e toda a sua família.

O que aconteceu

Ele compartilhou uma série de fotos da família em seu perfil no TikTok. "Se perguntar o que é amor para mim, a resposta é eles", escreveu João na legenda.

Nas fotos, ele aparece com o pai, mãe e irmãos. Faustão é casado com Luciana Cardoso, com quem teve dois filhos: João e Rodrigo Silva. O apresentador também é pai de Lara, fruto de seu antigo relacionamento com Magda Colares.