Após descobrir paradeiro de Leonardo, Fátima coloca Odete contra parede

Maria de Fátima (Bella Campos) descobre sobre Leonardo e chantageia Odete (Debora Bloch) Imagem: Reprodução/Globo

Quando entra na casa, Maria de Fátima dá de cara com Leonardo na cadeira de rodas e o reconhece como o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira). Ela também ouve Ana Clara comentar com Leonardo que ele é "compatível", e começa a ligar os pontos.

Com essa informação, Maria de Fátima confronta Odete. Ela revela que sabe de tudo sobre Leonardo e questiona por que ela escondeu o filho naquelas condições e não usou essa possibilidade para ajudar Afonso (Humberto Carrão).

Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Odete, pressionada, oferece dinheiro em troca do silêncio de Maria de Fátima e transfere R$ 200 mil reais para a conta dela. A moça deixa claro que aquele é um valor emergencial e que ainda vai negociar outra quantia. Cenas estão previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.