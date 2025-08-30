SplashUOL
Após descobrir paradeiro de Leonardo, Fátima coloca Odete contra parede

De Splash, no Rio
Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'

Em "Vale Tudo", Maria de Fátima (Bella Campos) segue Odete (Debora Bloch) em uma de suas idas à casa em que Leonardo (Guilherme Magon) vive e descobre o grande segredo da magnata.

O que vai acontecer

A jovem espera a dona da TCA sair da casa e pede a Ana Clara (Samantha Jones) para usar o banheiro. Ela finge que foi ver umas terras na região e que não está se sentindo bem.

Maria de Fátima (Bella Campos) descobre sobre Leonardo e chantageia Odete (Debora Bloch)
Maria de Fátima (Bella Campos) descobre sobre Leonardo e chantageia Odete (Debora Bloch)

Quando entra na casa, Maria de Fátima dá de cara com Leonardo na cadeira de rodas e o reconhece como o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira). Ela também ouve Ana Clara comentar com Leonardo que ele é "compatível", e começa a ligar os pontos.

Com essa informação, Maria de Fátima confronta Odete. Ela revela que sabe de tudo sobre Leonardo e questiona por que ela escondeu o filho naquelas condições e não usou essa possibilidade para ajudar Afonso (Humberto Carrão).

Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'

Odete, pressionada, oferece dinheiro em troca do silêncio de Maria de Fátima e transfere R$ 200 mil reais para a conta dela. A moça deixa claro que aquele é um valor emergencial e que ainda vai negociar outra quantia. Cenas estão previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

