Após descobrir paradeiro de Leonardo, Fátima coloca Odete contra parede

Em "Vale Tudo", Maria de Fátima (Bella Campos) segue Odete (Debora Bloch) em uma de suas idas à casa em que Leonardo (Guilherme Magon) vive e descobre o grande segredo da magnata.
O que vai acontecer
A jovem espera a dona da TCA sair da casa e pede a Ana Clara (Samantha Jones) para usar o banheiro. Ela finge que foi ver umas terras na região e que não está se sentindo bem.
Quando entra na casa, Maria de Fátima dá de cara com Leonardo na cadeira de rodas e o reconhece como o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira). Ela também ouve Ana Clara comentar com Leonardo que ele é "compatível", e começa a ligar os pontos.
Com essa informação, Maria de Fátima confronta Odete. Ela revela que sabe de tudo sobre Leonardo e questiona por que ela escondeu o filho naquelas condições e não usou essa possibilidade para ajudar Afonso (Humberto Carrão).
Odete, pressionada, oferece dinheiro em troca do silêncio de Maria de Fátima e transfere R$ 200 mil reais para a conta dela. A moça deixa claro que aquele é um valor emergencial e que ainda vai negociar outra quantia. Cenas estão previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
