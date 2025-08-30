Famosos lamentam morte do escritor Luis Fernando Verissimo: 'Genialidade'

Famosos lamentaram a morte do escritor Luis Fernando Verissimo aos 88 anos. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.
Veja o que disseram:
Walcyr Carrasco. "Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!"
Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!!-- Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) August 30, 2025
Chargista Angeli. "Todo amor para Lúcia, Fernanda, Mariana, Pedro e família. Imensurável é 'o pai'. LFV."
Larte. "Um beijo, Veríssimo, amigo e mestre."
Um beijo, Veríssimo, amigo e mestre.-- Laerte (@LaerteCoutinho1) August 30, 2025
A escritora Cíntia Moscovich, ao GloboNews. "Para mim e para todos que conviveram com ele era uma coisa doce, absolutamente doce. Ele e a família formavam um núcleo de coisa adorada, querida. De gente que recebia, que realmente acolhia, que estreitava e formava um núcleo agregador em Porto Alegre e no Brasil. Ele fazia com que a gente se comunicasse com os vários brasis que existem dentro do Brasil em termos literários e afetivos. (...) Sempre estava presente. E isso era uma coisa absolutamente comovente. Ele não muito de falar, mas de muito olhar. Os olhares dele eram muito significativos. (...) A agente literária da família dizia que as mãos na frente era 'ah, não tô muito a fim de falar' e as mãos nas costas era 'pode chegar e falar mais'. Porque ele não gostava muito de falar, ele gostava mais de observar. E era uma coisa doce. Ele com a querida Lucia era uma coisa absolutamente adorável. Assim como eram o Érico e a Dona Mafalda que, ainda na casa que eles conservavam, era esse núcleo de amor e respeito. De profundo cultivo à literatura. Luis Fernando era uma pessoa adorável. E a Lucia e as crianças mantêm isso."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.