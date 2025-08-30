SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!' hoje (30): veja resumo do capítulo deste sábado

Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor'
Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (30) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

