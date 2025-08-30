Fernanda Montenegro se emociona em peça de Duvivier e é ovacionada

Fernanda Montenegro, 95, não passou despercebida ao ter seu momento de fã na noite de sexta-feira (29) ao prestigiar a peça de Gregório Duvivier.

O que aconteceu

A atriz esteve no teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, para acompanhar a peça "O Céu da Língua". Durante o espetáculo, ela foi reconhecida pelo público e foi ovacionada com palmas.

Nas redes sociais, Gregório compartilhou um vídeo da atriz na plateia. Nas imagens, Fernanda aparece emocionada ao fim da peça, e rasgando elogios ao humorista. "Lindo, maravilhoso", grita ela em direção a Duvivier.