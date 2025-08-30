'Dona de Mim' hoje (30): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (30) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia. Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina. Tânia, Leo e Samuel confrontam Jaques. Ayla destrata Caco, que é consolado por Breno. Tânia sugere que Ricardo mostre para a polícia o vídeo de Jaques sabotando o carro de Abel. Durante inquérito, Jaques acusa Vanderson de ter tirado a vida de Abel. Walkíria desconfia de Jaques. Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Deco ameaça Nina. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
