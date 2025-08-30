SplashUOL
'Dona de Mim': Davi mata a grande charada sobre seu pai biológico

Colaboração para Splash, em São Paulo
Rafael Vitti é Davi em 'Dona de Mim'
Rafael Vitti é Davi em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Rede social

Davi (Rafael Vitti) vai descobrir algo sobre o passado de seu pai no capítulo que vai ao ar segunda-feira (1º) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia, sua mãe. O rapaz ainda não sabe que os dois tiveram um caso no passado, enquanto Olívia era casada com Abel.

Em breve, Jaques saberá que Abel era estéril e que Davi e Ayla são seus filhos biológicos. Além disso, mais flashbacks trarão Olívia de volta, mostrando a verdade sobre a paternidade dos personagens.

Enquanto isso, Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Outra cena marcante é que Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa.

No final do capítulo, Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques. Isso acontece após Rosa pedir ajuda a Samuel para lidar com Jaques e Pam exigir que o rapaz resolva a situação dos banheiros das funcionárias.

Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim'
Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Também no capítulo de segunda: Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco.

Lorena e Marília admiram Ryan. Stephany confirma para Leo que teve burnout e garante à irmã que irá se tratar. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

