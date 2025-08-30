'Dona de Mim': Davi mata a grande charada sobre seu pai biológico

Em breve, Jaques saberá que Abel era estéril e que Davi e Ayla são seus filhos biológicos. Além disso, mais flashbacks trarão Olívia de volta, mostrando a verdade sobre a paternidade dos personagens.

Enquanto isso, Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Outra cena marcante é que Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa.

No final do capítulo, Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques. Isso acontece após Rosa pedir ajuda a Samuel para lidar com Jaques e Pam exigir que o rapaz resolva a situação dos banheiros das funcionárias.

Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Também no capítulo de segunda: Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco.