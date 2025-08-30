Miss SP flagra candidata feita com IA: 'Chegou a mandar vídeos desfilando'

No entanto, ao ser convocada para a etapa presencial, a modelo "sumiu". No momento em que fez a inscrição, Melissa declarou que já tinha participado de eventos de beleza. "Pedimos fotos para comprovar a participação e usar na divulgação dela", conta o diretor. "Mas ela nos bloqueou no WhatsApp, desativou o perfil no Instagram e bloqueou ligação." Até este momento, a equipe não havia tido contato em tempo real nem ouvido a voz da candidata.

Ao debater o tema em reunião, a equipe levantou a possibilidade de uso de inteligência artificial no material recebido. "Ela conseguiu burlar as regras do concurso", explica Graboski, que diz que, somente nesta fase, a equipe recebeu 3.200 inscrições.

Graboski solicitou a análise do material a um especialista em IA, que avaliou as fotos e os vídeos recebidos. "Ele identificou detalhes no movimento, como delay [atrasos na mídia], a forma do corpo dela, o olho e a boca", explica. "A barriga em uma foto parecia um pouco mais chapada do que na outra, e não era questão de ângulo. Era a manipulação da imagem", diz o diretor.

Ao fazer a pesquisa, ele descobriu um corpo muito semelhante ao de uma mulher dos EUA. O golpista pegou o material ou se inspirou nele para construir o personagem que nos enviou. Eduardo Graboski

O nome da modelo cujo corpo pode ter sido utilizado não foi revelado para manter sua privacidade. No entanto, Graboski conta que a equipe do concurso entrou em contato com a mulher para explicar o ocorrido e alertá-la de que sua imagem pode estar sendo usada via IA. As imagens enviadas por Melissa também permanecem em sigilo.

O diretor conta que a organização não tomou medidas judiciais até o momento. "Não existe queixa-crime, só notificamos [a modelo dos EUA]. Não teve prejuízo para concurso."