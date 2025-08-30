Miss SP flagra candidata feita com IA: 'Chegou a mandar vídeos desfilando'

Melissa, de São José do Rio Preto (SP), parecia ser uma candidata com potencial para avançar nas triagens do concurso Miss Brasil São Paulo Internacional, um dos principais concursos de beleza do país. A candidatura dela, no entanto, foi desmascarada pela organização, que descobriu que a modelo havia sido criada com inteligência artificial, ou IA.
O que aconteceu
Melissa foi aprovada na primeira fase do concurso. Na primeira etapa, a equipe que avalia as modelos realiza um filtro geral nas candidaturas recebidas. "Nós conferimos os dados e já começamos a avaliar o quesito beleza, que é o principal, e se as redes sociais [da candidata] estão ativas", explica Eduardo Graboski, diretor do concurso, a Splash. "A candidata passou. Tinha potencial de beleza, tinha movimentação ativa nas redes, tudo certo", diz.
Ela chegou a mandar vídeos desfilando, como se estivesse numa aula de passarela. Ela já estava aprovada para o desfile presencial. Eduardo Graboski, diretor do concurso
No entanto, ao ser convocada para a etapa presencial, a modelo "sumiu". No momento em que fez a inscrição, Melissa declarou que já tinha participado de eventos de beleza. "Pedimos fotos para comprovar a participação e usar na divulgação dela", conta o diretor. "Mas ela nos bloqueou no WhatsApp, desativou o perfil no Instagram e bloqueou ligação." Até este momento, a equipe não havia tido contato em tempo real nem ouvido a voz da candidata.
Ao debater o tema em reunião, a equipe levantou a possibilidade de uso de inteligência artificial no material recebido. "Ela conseguiu burlar as regras do concurso", explica Graboski, que diz que, somente nesta fase, a equipe recebeu 3.200 inscrições.
Graboski solicitou a análise do material a um especialista em IA, que avaliou as fotos e os vídeos recebidos. "Ele identificou detalhes no movimento, como delay [atrasos na mídia], a forma do corpo dela, o olho e a boca", explica. "A barriga em uma foto parecia um pouco mais chapada do que na outra, e não era questão de ângulo. Era a manipulação da imagem", diz o diretor.
Ao fazer a pesquisa, ele descobriu um corpo muito semelhante ao de uma mulher dos EUA. O golpista pegou o material ou se inspirou nele para construir o personagem que nos enviou. Eduardo Graboski
O nome da modelo cujo corpo pode ter sido utilizado não foi revelado para manter sua privacidade. No entanto, Graboski conta que a equipe do concurso entrou em contato com a mulher para explicar o ocorrido e alertá-la de que sua imagem pode estar sendo usada via IA. As imagens enviadas por Melissa também permanecem em sigilo.
O diretor conta que a organização não tomou medidas judiciais até o momento. "Não existe queixa-crime, só notificamos [a modelo dos EUA]. Não teve prejuízo para concurso."
De qualquer forma, ela não ganharia, já que, na última instância, ela teria que se apresentar pessoalmente. Não atrapalhou a lisura do concurso. A pessoa só tumultuou porque tirou a vaga de uma candidata de verdade. Eduardo Graboski
Novas medidas visam reforçar critérios
O episódio fez com que a organização do concurso adotasse novas formas de garantir a veracidade das informações. Para criar uma "camada extra de segurança", logo depois da conferência dos dados realizada na primeira etapa, haverá agora uma chamada de vídeo entre a candidata e a equipe responsável pela avaliação das informações. "Ela [a candidata] mostra o horário, tudo em tempo real", explica Graboski.
Além da nova interação ao vivo, uma mudança formal também foi implementada. "Antes, o termo assinado digitalmente pela candidata era um documento simples. Agora, o documento é assinado pelo [portal] gov.br", diz o diretor. "A gente confia no sistema do governo para que não haja nenhum tipo de fraude."
Segundo Graboski, não é possível afirmar qual era a intenção da pessoa por trás da farsa. "Não encontramos a razão, pode se tratar de um teste, uma pegadinha ou brincadeira, ou até um golpe", diz. "Porque, para uma pessoa criar tudo isso, fazer toda essa dinâmica, será que é à toa?", questiona. Um fraudador poderia, por exemplo, tentar se infiltrar nas etapas do concurso e entrar em contato com candidatas para conseguir imagens e, posteriormente, fazer uso dessas mídias.
Nosso alerta é que um golpista pode fingir ser a organização [do concurso] para captar material das candidatas. Reforço que o Miss SP não pede material sensual, adulto, nem nada do tipo. Eduardo Graboski
Graboski garante que tanto as candidatas quanto os consultores do evento foram notificados e orientados. "Usamos somente os canais oficiais do concurso, especialmente o Instagram", diz.
Para as interessadas, o Miss SP Internacional segue com as inscrições abertas. O envio do formulário disponível na página oficial do concurso no Instagram pode ser feito até o dia 10 de outubro. A vencedora avança para o Miss Brasil, a etapa nacional do evento.
