'Biscoitando na postura certa': Gominho posa de sunga após perder 61 kg

Gominho, 36, compartilhou uma foto de sunga mostrando o novo visual após emagrecer 61 kg.

O que aconteceu

Na imagem, o apresentador do TVZ, do Multishow, brincou ao exibir as novas curvas. "Biscoitando na postura certa pra dizer que amanhã é dia de samba aqui em Salvador!!"

No início do mês, ele compartilhou uma foto nu no espelho do banheiro de sua casa. "Bom dia de biscoito no banheiro novo pra animar, porque hoje o dia está animado", escreveu.