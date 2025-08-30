Arnold Schwarzenegger elege os 6 melhores filmes de todos os tempos

Conhecido por clássicos de ação como "O Exterminador do Futuro" e "O Predador", Arnold Schwarzenegger, 78, surpreende ao revelar seus filmes prediletos. A convite do portal Rotten Tomatoes, ele criou um ranking com seis longas. "Quero dizer, há tantos filmes excelentes na história que é muito difícil escolher um ou cinco", disse o astro. Veja a seguir a lista.

'Westworld - Onde Ninguém Tem Alma' (1973)

Antes de virar série da HBO, Westworld surgiu como um filme escrito e dirigido por Michael Crichton. A trama acompanha um parque temático futurista onde visitantes interagem com robôs que acabam saindo de controle.