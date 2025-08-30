Arnold Schwarzenegger elege os 6 melhores filmes de todos os tempos

Conhecido por clássicos de ação como "O Exterminador do Futuro" e "O Predador", Arnold Schwarzenegger, 78, surpreende ao revelar seus filmes prediletos. A convite do portal Rotten Tomatoes, ele criou um ranking com seis longas. "Quero dizer, há tantos filmes excelentes na história que é muito difícil escolher um ou cinco", disse o astro. Veja a seguir a lista.
'Westworld - Onde Ninguém Tem Alma' (1973)
Antes de virar série da HBO, Westworld surgiu como um filme escrito e dirigido por Michael Crichton. A trama acompanha um parque temático futurista onde visitantes interagem com robôs que acabam saindo de controle.
Bem, esse não é, de certa forma, o filme mais conhecido, mas foi o que teve o impacto mais profundo em mim, o que me fez realmente me interessar em interpretar o Exterminador do Futuro. Porque Yul Brynner interpreta uma máquina que funciona mal, e é um filme muito bem feito, um filme muito bem escrito Arnold Schwarzenegger, ao Rotten Tomatoes
Não está disponível no streaming.
'E.T. - O Extraterrestre' (1982)
Dirigido por Steven Spielberg, "E.T." marcou gerações ao narrar a amizade entre um garoto e um ser de outro planeta perdido na Terra. Além dos efeitos inovadores, o filme encantou ao mostrar a história sob o ponto de vista do alienígena.
Acho que E.T. foi uma forma totalmente nova de entretenimento. Toda aquela ideia de filmar do ponto de vista do E.T., e toda a ideia de ser um peixe fora d'água, foi tão bem feita. (Steven) Spielberg fez um trabalho espetacular nisso. Era literalmente para todos aproveitarem. Quero dizer, não importa, mulheres, homens, jovens, velhos, todos podiam curtir esse filme Arnold Schwarzenegger
Disponível no Telecine.
'Titanic' (1997)
De James Cameron, "Titanic" reconstitui a tragédia real do navio que afundou em 1912, misturando romance, drama e efeitos visuais revolucionários. O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos.
Titanic é simplesmente... a narrativa, a grandeza, os efeitos visuais... Desde o início foi simplesmente brilhante... cada personagem foi brilhantemente desenvolvido. O que é típico de (James) Cameron. Ele é muito bom nisso. Todo mundo conhece a história do Titanic e sabe que ele vai bater em um iceberg. Então, você espera o filme inteiro por aquele grande acidente, mas, enquanto isso, ele constrói todas essas histórias e todos os relacionamentos, todos os personagens diferentes e tudo mais. Tudo foi nota 10 Arnold Schwarzenegger
Disponível no Disney Plus.
'O Poderoso Chefão' (1972)
Dirigido por Francis Ford Coppola, é considerado uma das maiores obras do cinema. A saga da família Corleone combina crime organizado, política e dramas pessoais, consolidando-se como referência no gênero.
Eu acho que, quando se fala em filmes de ação, de história combinada com ação, se fala de O Poderoso Chefão. Novamente, personagens muito bem construídos. O Poderoso Chefão é, sem dúvida, um dos melhores do gênero Schwarzenegger
'A Noviça Rebelde' (1965)
Narra a história de Maria, uma jovem enviada para trabalhar como governanta de sete crianças na Áustria pré-Segunda Guerra Mundial. Sucesso de público e crítica, o musical dirigido por Robert Wise é um dos filmes mais queridos da história.
Então, A Noviça Rebelde é outro daqueles filmes que eu simplesmente adoro. Muito, muito divertido. Porque, sabe, é a Áustria: a música, o visual. Acho que foi realmente um filme com uma história muito interessante e que vendeu minha terra natal visualmente de uma forma espetacular Schwarzenegger
Disponível no Disney Plus.
'Os Imperdoáveis' (1992)
Dirigido e estrelado por Clint Eastwood, "Os Imperdoáveis" é um faroeste moderno que desconstrói o mito do pistoleiro. O longa traz uma narrativa realista e sombria sobre violência e redenção.
Clint (Eastwood) é um ídolo meu. Sempre o idolatrei desde antes de vir para os Estados Unidos. Eu adorava seus filmes de faroeste e acompanhava sua carreira de perto, depois me tornei amigo dele e o admirei muito. Tremendamente habilidoso como produtor, como diretor, com a música que ele faz para seus filmes, a atuação, a direção, quero dizer, tudo. Então, ele é realmente um cara muito sólido. Ele se tornou uma espécie de gênio Schwarzenegger
Disponível no HBO Max.
