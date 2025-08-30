Ana Paula Arósio ressurge na tela da Globo: por que ela estava sumida?

Esse é um assunto que não me agrada. Ela [Ana Paula Arósio] foi antiprofissional. O que posso dizer é que estou muito feliz com a escalação da Paolla.

Gilberto Braga, em conversa com a revista Isto É Gente

Paolla Oliveira substituiu Ana Paula Arósio na novela. Na época, por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Paula disse que a saída da novela foi "uma resolução pessoal, de ordem particular."

Vida no campo

Após encerrar contrato com a Globo, Ana Paula Arósio foi morar em um sítio de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Foi no local que ela se casou com o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, em cerimônia reservada para familiares, conforme noticiou a revista Caras. Ela é produtora rural, segundo consta no seu CNPJ.

Arósio ficou no interior paulista até o final de 2013, quando se mudou com o marido para a zona rural de Swindon, na Inglaterra. "É preciso um período para viver também. Você começa uma roda viva, vivendo os personagens e não é mais você mesma, fica só cumprindo funções. Eu precisava de um tempinho para virar eu de novo", contou Arósio à Quem no Festival do Rio 2015.

Fora das telas e se dedicando à criação de cavalos com o marido, Ana Paula acompanhou Henrique nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. O atleta foi medalha de prata pelo Brasil em uma prova por equipes do hipismo.