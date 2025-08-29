Zé Felipe é flagrado de moto com amiga de Ana Castela em Barretos

O cantor Zé Felipe, 27, foi visto ontem em clima descontraído após um show no Camping de Barretos, tradicional espaço de eventos que acompanha a programação da Festa do Peão. O cantor aceitou uma carona de moto oferecida por Duda Bertelli, 19, amiga próxima de Ana Castela, 21, e acabou chamando atenção.

O momento, registrado em vídeo, mostra o artista na garupa com um copo de bebida na mão, logo após sua breve declaração sobre a noite: "Foi só o ouro". A presença de Zé Felipe em Barretos não passou despercebida, já que dias antes Ana Castela havia sido anunciada como embaixadora oficial da Festa do Peão.

A proximidade entre Zé Felipe e Ana Castela já vinha despertando rumores desde a viagem que fizeram juntos à Disney e pela parceria musical que deve ser lançada em breve. Duda Bertelli, além de amiga da cantora, reforçou em suas redes a sintonia do momento, publicando: "Me juntei com @zefelipe e @claytoneromario e virou a maior festa que o Camping de Barretos já viveu."