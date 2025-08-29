Zé Felipe é flagrado de moto com amiga de Ana Castela em Barretos

O cantor Zé Felipe, 27, foi visto ontem em clima descontraído após um show no Camping de Barretos, tradicional espaço de eventos que acompanha a programação da Festa do Peão. O cantor aceitou uma carona de moto oferecida por Duda Bertelli, 19, amiga próxima de Ana Castela, 21, e acabou chamando atenção.
O que aconteceu
O momento, registrado em vídeo, mostra o artista na garupa com um copo de bebida na mão, logo após sua breve declaração sobre a noite: "Foi só o ouro". A presença de Zé Felipe em Barretos não passou despercebida, já que dias antes Ana Castela havia sido anunciada como embaixadora oficial da Festa do Peão.
A proximidade entre Zé Felipe e Ana Castela já vinha despertando rumores desde a viagem que fizeram juntos à Disney e pela parceria musical que deve ser lançada em breve. Duda Bertelli, além de amiga da cantora, reforçou em suas redes a sintonia do momento, publicando: "Me juntei com @zefelipe e @claytoneromario e virou a maior festa que o Camping de Barretos já viveu."
Apesar das especulações sobre um romance entre Zé Felipe e Ana Castela, as equipes de ambos já negaram envolvimento amoroso, destacando apenas a amizade e a parceria profissional. Ainda assim, as provocações e brincadeiras seguem alimentando o interesse do público.
Durante a gravação de seu novo DVD, em Barretos, Ana Castela chegou a ser surpreendida com uma piada sobre o suposto affair, rindo da situação e mantendo o bom humor. Nas redes sociais, o vídeo viralizou, acumulando mais de 300 mil visualizações.
*Com informações de reportagem publicada em 29/08/2025
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.