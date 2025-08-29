SplashUOL
'Vivendo como uma nova fase', diz Carlinhos de Jesus sobre cadeira de rodas

Colaboração para Splash
Carlinhos de Jesus compartilha vídeo dançando de cadeira de rodas
Carlinhos de Jesus compartilha vídeo dançando de cadeira de rodas Imagem: Reprodução/@carlinhosdejesus

Carlinhos de Jesus, 72, um dos nomes mais marcantes da dança brasileira, comentou em entrevista à CBN Rio na quarta-feira (27) como está lidando com a restrição de mobilidade provocada pelo recente diagnóstico de bursite trocantérica bilateral, inflamação que afeta o quadril, acompanhada de tendinite nos glúteos.

O que aconteceu

Após o primeiro período hospitalar, Carlinhos relatou que perdeu massa muscular e teve a capacidade motora bastante comprometida. Agora, enquanto realiza novos exames para entender a evolução do problema, busca adaptação e força em uma rotina transformada.

O artista tem encarado esse momento com resiliência. "Tô fazendo muita fisioterapia, dependo muito da cadeira de rodas, porque eu me locomover fora da cadeira é muito difícil. Requer equilíbrio, eu tenho que estar sempre com uma pessoa me amparando e me cansa muito. E me dói a coluna. Então eu tô vivendo isso como uma nova fase", contou.

Para lidar com essa fase, Carlinhos intensificou as sessões de fisioterapia e procura ressignificar a forma de se movimentar. Ele reconhece que não sabe se poderá voltar a dançar como antes, mas mantém viva a esperança e, sobretudo, a gratidão.

A vida nos traz momentos difíceis, que temos que refletir sobre eles. Não nos abater sobre eles. Eu já levei rasteiras incríveis na vida. E rasteiras duras, que me atingiram muito. O hiato que eu tenho no coração da perda do meu filho. Mas não vai ser essa rasteira que vai me abater. E se, por um acaso, isso for o meu destino, uma ordem divina, eu encaro ela com a maior naturalidade. E vou fazer das rodas da minha cadeira as minhas pernas Carlinhos de Jesus, à CBN Rio

