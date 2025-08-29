'Vivendo como uma nova fase', diz Carlinhos de Jesus sobre cadeira de rodas

Carlinhos de Jesus, 72, um dos nomes mais marcantes da dança brasileira, comentou em entrevista à CBN Rio na quarta-feira (27) como está lidando com a restrição de mobilidade provocada pelo recente diagnóstico de bursite trocantérica bilateral, inflamação que afeta o quadril, acompanhada de tendinite nos glúteos.

O que aconteceu

Após o primeiro período hospitalar, Carlinhos relatou que perdeu massa muscular e teve a capacidade motora bastante comprometida. Agora, enquanto realiza novos exames para entender a evolução do problema, busca adaptação e força em uma rotina transformada.

O artista tem encarado esse momento com resiliência. "Tô fazendo muita fisioterapia, dependo muito da cadeira de rodas, porque eu me locomover fora da cadeira é muito difícil. Requer equilíbrio, eu tenho que estar sempre com uma pessoa me amparando e me cansa muito. E me dói a coluna. Então eu tô vivendo isso como uma nova fase", contou.