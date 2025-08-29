Vera Fischer diz que só gosta de 'homens pobres': as fofocas da semana

A entrevista de Vera Fischer à Veja São Paulo repercutiu com uma frase de deboche sobre o casamento com um milionário.
"Ah, ela casou com um bilionário. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre", disse a atriz.
A frase viralizou e rendeu piadas nas redes: se tanta gente sonha com um sugar daddy, Vera preferiu reescrever a economia afetiva brasileira em uma só tirada? É o que comenta Fernanda Braz Soares, em vídeo para Splash, sobre a declaração surpreendente da atriz.
Fernanda Braz Soares explica fofocas da semana
A jornalista Fernanda Braz Soares, do canal Hollywood Forever TV, comanda o quadro para reagir às notícias dos famosos que repercutiram na semana.
Em vídeos no UOL Flash, Instagram, TikTok, Youtube de Splash, Fernanda traz informações e opiniões bem-humoradas sobre os acontecimentos recentes das celebridades nacionais e internacionais.
