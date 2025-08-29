SplashUOL
Vera Fischer diz que só gosta de 'homens pobres': as fofocas da semana

Do UOL, em São Paulo
Vera Fischer participa de quadro novo no Fantástico
Vera Fischer participa de quadro novo no Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay

A entrevista de Vera Fischer à Veja São Paulo repercutiu com uma frase de deboche sobre o casamento com um milionário.

"Ah, ela casou com um bilionário. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre", disse a atriz.

A frase viralizou e rendeu piadas nas redes: se tanta gente sonha com um sugar daddy, Vera preferiu reescrever a economia afetiva brasileira em uma só tirada? É o que comenta Fernanda Braz Soares, em vídeo para Splash, sobre a declaração surpreendente da atriz.

