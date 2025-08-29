Val Marchiori desabafa sobre autoestima após diagnóstico de câncer: ‘Feia’

Val Marchiori fez um desabafo sobre sua aparência e autoestima após o diagnóstico de câncer de mama, mais cedo nesta semana. No seu Instagram, a socialite falou sobre sentir-se "feia, esquisita".
A gente se sente feia, esquisita. Mexe tanto com o psicológico da gente, a gente se sente tão acabada. Hein, amor? Estou feia, não? Val Marchiori
O que aconteceu
Val recebeu apoio e elogios de seu marido, Amilton Augusto. "Não, está o must da beleza!", disse ele - com isso, ela afirmou para a câmera: "Se eu não tivesse o apoio do maridão, da família, eu não aguentaria. Ele é um palhaço, tenta me animar toda hora".
Em novos stories, a socialite falou sobre querer ser uma voz de conscientização. "Quero poder ajudar não só em Aparecida, mas, no Brasil todo. Conscientizar. Vamos lá mulheres, é muito importante, muito […] Quero ser essa voz para poder conscientizar para que as mulheres não precisem passar por isso, para poder ser evitada essa dor, essa doença, Deus perdoe, maldita".
"Eu fazia feira aos 15 anos para pagar o plano de saúde da minha avó". Val também contou sobre sua história com o SUS, relatando que pagou plano de saúde particular para sua avó, até a morte, porque via idosos esperando longos períodos nas filas.
Ao lado de seu marido, ela defendeu que os exames de mamografia sejam mais acessíveis no sistema. "O SUS é necessário, é um sistema bom, mas, precisa desburocratizar, principalmente esses exames, essas coisas mais urgentes, tem gente morrendo".
