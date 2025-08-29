Val Marchiori desabafa sobre autoestima após diagnóstico de câncer: ‘Feia’

Val Marchiori fez um desabafo sobre sua aparência e autoestima após o diagnóstico de câncer de mama, mais cedo nesta semana. No seu Instagram, a socialite falou sobre sentir-se "feia, esquisita".

A gente se sente feia, esquisita. Mexe tanto com o psicológico da gente, a gente se sente tão acabada. Hein, amor? Estou feia, não? Val Marchiori

O que aconteceu

Val recebeu apoio e elogios de seu marido, Amilton Augusto. "Não, está o must da beleza!", disse ele - com isso, ela afirmou para a câmera: "Se eu não tivesse o apoio do maridão, da família, eu não aguentaria. Ele é um palhaço, tenta me animar toda hora".